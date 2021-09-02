محافظ الفيوم يتابع مشروع تعبئة الغاز بكوم أوشيم (صور)

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد شركة «بوتجاسكو»، ظهر اليوم الخميس، آليات تأهيل وإدارة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، لرفع مستوى الآداء به وتوفير الخدمات للمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب أحمد عبد المطلب، رئيس مجلس إدارة شركة بوتجاسكو، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمحاسب يحيى جاد إبراهيم، رئيس العمليات بالشركة، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمحاسب محمد صديق، مدير فرع شركة بوتجاسكو بالفيوم.

بحث آليات العمل المشترك بين الفيوم وشركة بوتجاسكو

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول آليات العمل المشترك بين محافظة الفيوم وشركة بوتجاسكو، لتأهيل وإدارة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال وضع رؤية واضحة قائمة على الدراسة العلمية الدقيقة، فضلاً عن وضع منهجية لتضافر الجهود للارتقاء بهذا المشروع الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين بشكل عام والعاملين بالمشروع على وجه الخصوص.

تقييم مناسب للأيدي العاملة ومشروع بوتجاسكو

كما تناول الاجتماع وضع تقييم مناسب للمشروع، والأيدي العاملة به، ومستوى التشغيل، والمستهدف من التأهيل، ورفع كفاءة مستوى التشغيل.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع المقترحات والبدائل للاستغلال الأمثل لأصل مهم من أصول الدولة ممثلاً في مشروع الغاز، فضلاً عن العمل على توفير الخدمات للمواطنين خلال مرحلة تأهيل المشروع.

دراسة موقع مشروع بوتجاسكو

وأكد محافظ الفيوم على دراسة موقع المشروع، ووضع الرؤية المناسبة لتأهيله وإدارته بالشكل الأمثل، مشيراً إلى ضرورة وضع العديد من البدائل لاستغلال كل إمكانات الموقع، لتوفير عائد اقتصادي مناسب يغطي متطلبات العاملين بالمشروع بشكلٍ مبدأي والانطلاق إلى توفير عائد إقتصادي للمحافظة.

دراسة تأهيل مشروع الغاز بشكل متكامل

وتابع المحافظ أن دراسة تأهيل مشروع الغاز لابد أن تكون بشكل متكامل، لوضع منظومة مناسبة، لافتاً إلى الإعداد لوضع برتوكول تعاون بين المحافظة وشركة بوتجاسكو لتأهيل وتشغيل المشروع، موجهاً مسئولي التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الأمن لتكثيف الحملات لضبط المشتغلين بتوزيع الغاز من غير أصحاب التوكيلات وأصحاب الحصة الحكومية، ومشدداً على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والفرعية بمداخل ومخازج المحافظة لضبط المشتغلين ببيع اسطوانات الغاز بالسوق السوداء.

رصد كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لمشروع الغاز

في سياق متصل، أشار نائب محافظ الفيوم إلى أنّه تم رصد كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية بشكل متكامل، للعمل على تأهيل وإدارة المشروع بالشكل الأمثل، فضلاً عن حصر الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بعدد 22 ألف وحدة، مشيراً إلى أنّ المحافظة تستهدف توصيل الخدمات لعدد 55 ألف وحدة خلال الفترة القادمة، مع مراعاة آليات توزيع اسطوانات الغاز بالمناطق التى تم توصيل الخدمة إليها.

تأهيل ورفع كفاءة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بوتجاسكو استعداد الشركة للتنسيق مع المحافظة على تأهيل ورفع كفاءة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال عملية الدمج وتضافر الجهود، مؤكداً على أهمية التعاون البناء والمثمر بين الشركة ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع العام وتوفير عائد إقتصادي مناسب من خلال آليات ورؤى جديدة.