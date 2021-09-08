وزير النقل: القطار الكهربائي بمثابة قناة سويس جديدة على القضبان

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر ستصبح مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات في عام 2024، لأنها تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي متميز، كما لديها إمكانيات جغرافية وبشرية هائلة، موضحًا أن 180 مليون طن بضائع تنقل سنويا في مصر، والدولة لديها أحدث وسائل النقل المختلفة سواء البري أو النهري أو البحري، كما أن مصر لديها نقل متعدد الوسائط ويتم الآن الارتقاء بالنقل النهري لتعظيم دوره.

مصر لديها 15 ميناء لوجستيا

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين العين السخنة ومطروح، يعتبر إنجازًا كبيرًا بمثابة قناة سويس جديدة على قطبان، كما أنه يؤهل مصر كي تتصدر مركزها الطبيعي بين دول العالم، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك دولا قائمة على ميناء واحد، أما مصر فلديها حوالي 15 ميناء لوجستيا، وأرصفة الموانئ بعمق كبير يسمح بدخول السفن والحاويات العملاقة، كما نعمل على زيادة حركة تداول الحاويات من خلال الموانئ الذكية.

مصر تُصدر وتستورد 160 طنا سنويا من البضائع المختلفة

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه يتم التخطيط أن يكون لدينا موانئ متطورة وذكية ضمن منظومة شاملة لوضع مصر في موقعها الطبيعي، فمصر سوق كبيرة تستورد وتصدر نحور 160 طن سنويا من البضائع المختلفة، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة حاليًا نحو تعظيم الإنتاجية المصرية، على أن تقوم الشركات المحلية بتولي مهمة الإنشاءات كي يعود النفع على المصريين، لأن مصر تمتلك قرارها، ويجري تدوير الأموال المصرية داخل مصر، بمشاركة المهندسين المصريين والعمال.

وتابع: «ذلك من خلال الاستفادة من البنوك في الاستثمار بمشروعات مختلفة منها مشروعات السكة الحديد، وهذا يعظم من قيمة العمل والإنتاج المصري»، كما أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، فرصة كبرى لزيادة استيعاب السفن، مضيفا نعمل على تعظيم قيمة أراضي الموانئ المصرية من خلال الاستثمارات المحلية، ولدينا تحالف عالمي من أكبر 3 شركات عالمية في دمياط قبل الانتهاء من إنشاء المحطة.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه يوجد 12 شركة مصرية وطنية يعمل بها 25 ألف عامل في ميناء السخنة، ومصر لديها شواطئ تبلغ 2000 كيلو متر، و15 ميناء لوجستيا، كما تتمتع بالقطار السريع، لذا يجب أن تتبوأ موقعها الطبيعي بين الدول.