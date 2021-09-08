افتتاح مشروعات لحماية جنوب سيناء من السيول الشهر المقبل

تستعد محافظة جنوب سيناء لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة بمختلف مدن المحافظة خلال احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر الشهر المقبل، وعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا أمس بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، لوضع خطة للمشروعات المقرر افتتاحها، وطالب كل رؤساء المدن بعمل خريطة زمنية بأسماء المشروعات وتحديد توقيت افتتاح المشروعات خلال أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بضرورة استكمال أعمال حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بعدما تعرضت للمحافظة للسيول التي دمرت طابا عام 2015، وسوف يجري افتتاح مشروعات كبيرة لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول الشهر المقبل بعد الانتهاء من الأعمال بنسبة 100%.

700 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من السيول

المهندس عبد الرحمن فريد، وكيل وزارة الموارد المائية والري بجنوب سيناء، قال إنه جرى البدء في أعمال للمرحلة الثانية لحماية المحافظة من أخطار السيول منذ عامين تقريبا، بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه، مضيفا أن هذه الأعمال التي تمت وتجري حاليا في العديد من المدن الهدف منها هو حماية المناطق الحيوية والمرافق العامة من الدمار نتيجة السيول التي تضرب المحافظة كل عام، مؤكدا أن الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية هى التي تنفذ أعمال للمرحلة الثانية لأنها نجحت في إنهاء المرحلة الأولى في زمن قياسي، وكانت خاصة لحماية وادي وتير من أخطار السيول.

وأضاف فريد أن أعمال الحماية تشمل إقامة بحيرات صناعية وقنوات تصريف وسدود حماية وإعاقة وحواجز الهدف منها الحماية أولا، تخزين المياه ثانيا.

الانتهاء من حماية ثلاث مدن بنسبة 100%

أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية بجنوب سيناء أن أعمال الحماية التي تجري في مدن نويبع، دهب، الطور، ابورديس، رأس سدر جرى الانتهاء منها بنسبة كبيرة بل هناك مشروعات جرى تنفيذها بنسبة 100%.

وقال إنه جرى الانتهاء من أعمال حماية مدينة طور سيناء بنسبة 100%، مشيراً إلى أن أعمال الحماية شملت إنشاء 5 بحيرات صناعية سعة تخزينها 15 مليون متر مكعب، وإقامة 3 سدود وحواجز، وتتم الأعمال في 7 أودية وهي «ميعر، والأعوج، واملاحه، والثمان، واسلا، وحبران، وبدر»، والتي تقع شرق الطريق الدولي الجديد، طريق «النفق - شرم الشيخ»، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع تنحو 276.077 مليون جنيه.

وأضاف أن أعمال حماية منطقة الترابين بنويبع جرى الانتهاء منها بنسبة 100%، متابعا أن أعمال الحماية في المرحلة الثانية للمدينة جرى الانتهاء منها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن أعمال الدبش في 3 أودية، جرى الانتهاء منها بينها وادي الطليعات، وجرى الانتهاء منه، موضحاً أن عملية الترابين بنويبع تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه في 17 موقعًا، بتكلفة تتعدى الـ200 مليون جنيه، وانتهت جميع أعمال حماية نويبع وجاهزة للافتتاح.

وأشار فريد إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال حماية طابا من أخطار السيول بنسبة 100% وهي جاهزة للافتتاح وتشمل، بحيرة وادي طابا (ب2)، وكذلك أودية المالحة العطشانة (W13) و(W15)، التابعة لمدينة طابا.