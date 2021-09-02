رأس سدر تستعد لموسم السيول وانتهاء سد «وادي وردان» خلال أيام

عقد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بمجابهة موسم السيول، بحضور العميد سامح المتولي، نائب رئيس المدينة، ومحمد ذكي، سكرتير المدينة، ونجلاء جاب الله، مدير إدارة الأزمات والعمليات بمجلس المدينة.

ووجه رئيس مدينة رأس سدر الشكر إلى كل الإدارات على تعاونهم الكامل، واستعداداتهم المستمرة لمواجهة الأزمات، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإقامة السدود، لحماية المدينة وضواحيها.

وأكد «حمادة» أن مشروعات الحماية من السيول، التي يجري تنفذيها بمناطق «أبوجعدة»، و«وادي وردان»، التابعين لقرية «أبو صويرة»، شرق المدينة، التي تقوم الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء بالإشراف عليها، قد أوشكت على الانتهاء.

انتهاء إنشاء سد «وادي وردان» خلال أيام

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال الحماية بوادي وردان تضمنت إقامة سد بطول 1800 متر، بارتفاع 10 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة صناعية بطول 1000 متر، وبعرض 350 متراً، وعمق 6 أمتار، فضلاً عن إنشاء قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي «الطيبة».

وأكد أن مراحل التنفيذ تجري وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، وطبقاً لمعايير الجودة والتقنيات العلمية الحديثة الخاصة بمجال أعمال الحماية من السيول، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

600 مليون جنيه لحماية طابا ونويبع

وحتى وقت قريب، كانت السيول تشكل مصدر خطر كبير على حياة أهالي جنوب سيناء، إلى أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2015، رصد مبلغ 600 مليون جنيه، لحماية طابا ونويبع من أخطار السيول، وجرى تنفيذ المشروع وافتتاحه عام 2017.

50 حاجز إعاقة وتوجيه و44 بحيرة صناعية

وقال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن المرحلة الثانية من أعمال الحماية التي يجري تنفيذها، تتضمن 50 حاجز إعاقة وتوجيه، و44 بحيرة صناعية، و11 قناة صناعية، بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها نحو 70 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجري تنفيذ 17 منشأة حماية بمنطقة «الترابين»، التابعة لمدينة نويبع، ما بين حواجز وقنوات وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بها حوالي 97%، كما يجري تنفيذ 13 منشأة ما بين سدود وحواجز وبحيرات صناعية، بتكلفة 255 مليون جنيه في مدينة الطور، وبلغت نسبة التنفيذ بها نحو 80%.

وعن مشروعات الحماية بمدينة أبو زنيمة، قال مدير إدارة المياه الجوفية إنه يجري تنفيذ 12 منشأة ما بين سدود وحواجز وبحيرات صناعية، بتكلفة بلغت 345 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ 55%، ويجري حماية منطقة «وادي وردان»، التابع لمدينة رأس سدر، من خلال تنفيذ بحيرة وحاجز، بتكلفة 76 مليون جنيه.