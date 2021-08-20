جنوب سيناء تواصل مشروعات الحماية من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جار الاستعداد لمواجهة موسم السيول، من خلال تشكيل لجان للوقوف علي جاهزية أعمال الحماية من السيول الجاري تنفيذها بكافة مدن المحافظة، خاصة بمدن خليج السويس بوادي بعبع التابع لمدينة أبورديس، ووادي غرندل التابع لمدينة أبوزنيمة، ووادي وردان التابع لمدينة رأس سدر، لكونها أكثر المناطق تضررًا جراء السيول التي حدثت خلال الفترة الماضية.

أعمال الحماية بمدن خليج السويس تشمل 5 بحيرات و6 سدود

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له، اليوم الجمعة، أن أعمال الحماية بمدن خليج السويس تضمنت 5 بحيرات، و6 سدود إعاقة وتوجيه، وقناة صناعية، ومعبرا ايرلنديا، بسعة تخزينية تتعدى 40 مليون متر مكعب من المياه، بتكلفة تخطت 500 مليون جنيه، وأكد أن التكلفة الإجمالية لمنظومة الحماية التي جرى تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن تجاوزت الـ 1.6 مليار جنيه، وبسعة تخزينية تقارب 80 مليون متر مكعب.

الانتهاء من أعمال حماية مدينة طور سيناء بنسبة 100٪

وأعلن أنه جري الانتهاء من أعمال حماية مدينة طور سيناء بنسبة 100٪، موضحا أن أعمال الحماية تضمنت إنشاء بحيرات صناعية وحواجز وسدود، وقال إن نسبة التنفيذ بمشروع بحيرة وحاجز وادي الأعوج تخطت 100%، وذلك بهدف تخزين كميات من المياه تقدر بنحو مليون متر مكعب ، كما جرى الانتهاء من أعمال إنشاء سدي (1، 2) بوادي ميعر بنسبة 100%، بهدف احتجاز نحو 100 ألف متر مكعب بكل سد، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور، تُجري داخل 7 أودية وهي «ميعر، والأعوج، واملاحه، والثمان، واسلا، وحبران، وبدر»، والتي تقع شرق الطريق الدولي الجديد، طريق «النفق - شرم الشيخ»، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 276.077 مليون جنيه.

تطوير إحدى الآبار العميقة بمنطقة وادي غرندل

وأشار إلى أنه جرى تطوير إحدى الآبار العميقة بمنطقة وادي غرندل لتعمل بمنظومة الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة وزارة الري في إدارة الخزانات الجوفية، ومنعها من التدهور الكمي والنوعي، والبئر تقوم بإمداد أهالي التجمعات البدوية بالمنطقة بالمياه المطلوبة للاستخدامات الآدمية والحيوانية والزراعية.