قناة عبرية: قتل الأسرى الـ6 الفارين من جلبوع سيفجر حرب في غزة

أفادت القناة «13» الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأنه حال قيام جيش الاحتلال بقتل الأسرى الفلسطينيين الستة إذا جرى العثور عليهم، سيؤدي إلى نشوب حرب مقبلة مع قطاع غزة الفلسطيني.

الأسرى الفلسطينيين لن يُسلموا أنفسهم أحياء

وأضافت القناة الإسرائيلية، إن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي السائدة حاليا، أن قتل الأسرى الستة سيؤدي إلى اندلاع حرب طاحنة وصعبة للغاية مع قطاع غزة، موضحة أن هذه التقديرات جاءت على خلفية المناقشات في جيش الاحتلال، بأن الأسرى الفلسطينيين لن يُسلموا أنفسهم أحياء لجيش الاحتلال إذا ما تم العثور عليهم.

وأكدت القناة الإسرائيلية الـ«13»، أن الجيش دفع بالكتيبة 931 التابعة للواء «ناحل» من منطقة الجولان المحتل في الشمال إلى خط التماس في جنين.

وتوقعت أن الأسرى الفلسطينيين الستة سيحاولون تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية أو عملية خطف لإسرائيليين، تستوجب تحرير أسرى آخرين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلي «مكان»، عن مصادر إسرائيلية أن قوات أمنية تابعة للاحتلال اعتقلت 3 شباب فلسطيني من قرية النعاورة قرب العفولة للاشتباه فيهم بتقديم المساعدة للأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي.

محاولات وصول الأسرى لقطاع غزة الفلسطيني

واقتحمت القوات الإسرائيلية مسجدا في القرية سالفة الذكر حيث تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين، ونقلت الهيئة عن مصدر مسؤول في الشرطة الإسرائيلية أنه لا يستبعد أن يحاول بعض الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع الوصول إلى قطاع غزة الفلسطيني.

فيما أفاد موقع «والا خدشوت» الإسرائيلي، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي نصبت 89 حاجزا على الطرقات، خاصة تلك الواقعة على خط التماس.

وتابع الموقع الإخباري الإسرائيلي: «لا تزال قوات الأمن تقوم بأعمال البحث والتمشيط سعيا لإلقاء القبض على الأسرى الستة»، حيث نقل عن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى في الشرطة، قوله بإنه جرى تكثيف تواجد الشرطة خاصة في الشمال كما نصب أكثر من 200 حاجز على الطرقات.