التحريات: حريق الشرابية استمر 4 ساعات والتهم 12 مخزن أخشاب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن أن حريق الشرابية والذي اندلع صباح اليوم في عدد من محلات بيع الأخشاب في عزبة الورد وعزبة بلال، التهم 12 محلا.

وأضافت التحريات، أنه جار حصر التليفات بمعرفة محافظة القاهرة والنيابة العامة، للوقوف على حجم الخسائر المادية التي خلفها الحريق.

بداية الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في مخزن للأخشاب في عزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في عدد من مخازن بيع الأخشاب، وقام رجال الحماية المدنية بالتعامل معه، وبعد ساعتين من الحريق تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء أخرى، ليرتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في السيطرة على الحريق لـ 18 سيارة، كما جرى الدفع بعدد من خزانات المياه.

وبعد مرور 4 ساعات من نشوب الحريق، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

7 سيارات إطفاء تشارك في عمليات تبريد حريق الشرابية

وبعد إخماد النيران، تم الاستعانة بـ 7 سيارات إطفاء أخرى لإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن التهام النيران لـ 12 محلا لبيع الأخشاب، بالإضافة إلى عدد من المنازل جار حصرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة الحريق لحصر التلفيات، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحريق وكتابة تقرير بأسباب اندلاع الحريق وهل توجد شبهه جنائية من عدمه.