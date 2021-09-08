استمر 4 ساعات.. 18 سيارة إطفاء تتمكن من السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرابية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مخزن الأخشاب في عزبة الورد بالشرابية، وجار إجراء عمليات التبريد حتى لا تتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق بخزن أخشاب الشرابية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق هائل في مخزن للأخشاب بعزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لموقع الحادث.

18 سيارة إطفاء تحاول إخماد الحريق

وبانتقال رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تبين نشوب حريق هائل في مخزن للأخشاب وسط الكتلة السكانية، كما تبين امتداد النيران لعدد من المنازل بالمنطقة المجاورة للحريق، وعلى الفور بدأت القوات في التعامل مع النيران وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء أخرى؛ ليرتفع الإجمالي إلى 18 سيارة، بالإضافة إلى عدد من خزانات المياه.

إخماد الحريق بعد 4 ساعات من اندلاعه

وبعد مرور 4 ساعات تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار إجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.