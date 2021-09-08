حريق هائل بمغلق خشب في الشرابية «فيديو وصور»

شهدت منطقة الشرابية حريقًا مروعًا في أحد مخازن الأخشاب المجاورة لخط السكة الحديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في الهواء.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، كما انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة للسيطرة على الموقف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تواجدت سيارات الإسعاف في مكان الحادث تحسبا لوقوع مصابين.

وتوجه اللواء خالد عبدالعال لموقع الحريق، صباح اليوم الأربعاء، ورافقه عدد من المسؤولين لمتابعة عمليات الإطفاء الجارية حتى الآن لمحاولة السيطرة على الحريق وإطفائه.

وتجمع عدد كبير من الأهالي عند موقع الحريق، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من محتويات مخازن الأخشاب، وسط انتشار كثيف للدخان وألسنة اللهب بمنطقة الشرابية.