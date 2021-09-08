أخبار قنا.. حريق بمجمع الألومنيوم ووصول قوافل «أبواب الخير»

شهدت محافظة قنا، عدة أحداث أبرزها، خلال 24 ساعة، نشوب حريق في مجمع ألمونيوم نجع حمادي التابع لشركة مصر الألومنيوم، أسفر عن تلفيات في ماكينة الدرفلة.

أخبار قنا.. حريق في مجمع ألمنيوم نجع حمادي

وفي مجمع ألمونيوم نجع حمادي، سيطرت قوات الحماية المدينة برئاسة العميد هاني الأتربي، على حريق نشب فى مصنع الدرفلة، بمجمع الألومنيوم نجع حمادي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع الدرفلة التابع لمجمع الألومنيوم فى نجع حمادى، والدفع بـ 4 سيارات إطفاء برئاسة النقيب رامى إيهاب، إضافة إلى 4 سيارات تابعة لمجمع الالومنيوم، والسيطرة على حريق قبل امتداده لباقي مراحل التصنيع.

وأسفر الحريق عن تلفيات في ماكينة الدرفلة، وإصابة عامل باختناق.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

أخبار قنا.. قوافل «أبواب الخير» تصل قنا

وصلت بالأمس، قوافل «أبواب الخير» إلى محافظة قنا للمساعدات الإنسانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية لهم ، بتوفير غطاء حماية اجتماعية للأسر المستحقة.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مساعدات قوافل «أبواب الخير» المقدمة من صندوق تحيا مصر تشمل 36 ألف كرتونة محملة على 18 حاوية، حيث يبلغ زنة الكرتونة الواحدة 11 كجم من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 20 كرسي غسيل كلوي و20 سريرا طبيا سيتم توزيعها على عدد من المستشفيات بالتنسيق مع مديرية الصحة من خلال مبادرة كلنا جنبك، وسوف تتولى توزيع هذه المساعدات 6 جمعيات أهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاعتماد على قواعد البيانات التي لديها.

العثور على رضيعة مجهولة في أبوتشت

عثر الأهالى، بالأمس الثلاثاء، على طفلة رضيعة مجهولة الهوية عمر أمام مسجد الجلاء بمدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، وذلك أثناء ذهابهم للمسجد لأداء الصلاة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على طفلة رضيعة ملفوفة بقطعة قماش حمراء بجوار أحد المساجد المدينة جرى نقل الطفلة إلى مستشفى أبوتشت، حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أخبار قنا.. تحرير 8 محاضر تموينية في قفط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أمس الثلاثاء، حملة على أسواق مركز قفط، جنوب المحافظة.

قال أشرف حسن، مدير إدارة تموين قفط، إن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار بيع اللحوم، وذلك لضبط أسعار بيع اللحوم ومراقبة محلات الجزارة، و2 محضر فى مجال المخابز، لإنتاج وعرض بيع خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في عدد 2 جوال دقيق زنة 50 كيلو.