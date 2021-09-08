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تقارير: اتجاه لتأجيل كأس العالم للأندية

كتب:

نانسي علي
10:01 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
فريق الأهلي

فريق الأهلي

كشفت تقارير صحفية يابانية، عن اتجاه الاتحاد الياباني لكرة القدم للاعتذار عن استضافة كأس العالم للأندية هذا العام، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»؛ إذ دخل الأخير في نقاشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يحاول بدوره البحث عن بديل بعد الأزمة التي وجد نفسه بها، في ظل رغبة طوكيو الاعتذار عن استضافة الحدث.

ورغم أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يستعد لاستضافة كأس العالم للأندية لأول مرة منذ 5 سنوات كجزء من احتفالاتها بالذكرى المئوية، لكن خطر زيادة الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب قيود حضور الجماهير المحتملة، جعل الجانب الياباني يعيد التفكير في الأمر.

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