ماذا قدم أبطال البرونزية في كأس العالم للأندية موسم 2020-2021؟

حفر نجوم قائمة النادي الأهلي، المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، أسمائهم بحروف من ذهب، في سجلات كرة القدم العالمية، بعد تتويجهم بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، واعتلائهم منصات التتويج، وحصولهم على الميدالية البرونزية، كإنجاز يحدث للمرة الثانية في تاريخ المارد الأحمر العريق في هذه البطولة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم سجل تفصيلي لمشاركة كل لاعب فى هذه القائمة مع النادي الأهلي في موسم 2020-2021، الأرقام نقلاً عن موقع ترانسفير ماركت العالمى.

حراسة المرمى:

محمد الشناوى

لعب 12 مباراة بمجموع دقائق 1.080 دقيقة، حصل على بطاقة صفراء واحدة، حافظ على نظافة شباكه في 8 مواجهات، دخل مرماه 4 أهداف.

علي لطفي

لعب مباراتين بمجموع دقائق 180 دقيقة، دخل مرماه هدفين حافظ على نظافة شباكه فى مباراة

مصطفى شوبير

لم يشارك

خط الدفاع

أيمن أشرف

لعب 13 مباراة بمجموع دقائق 1.124 دقيقة، ولم يتلقى بطاقات.

علي معلول

لعب 12 مباراة بمجموع دقائق 973 دقيقة، حصل على بطاقة صفراء واحدة أحرز هدفين وصنع ستة أهداف.

بدر بانون

لعب 13 مباراة بمجموع دقائق 1.139 واحرز هدف ولم يتلقى بطاقات

ياسر إبراهيم

لعب 6 مباريات بمجموع دقائق 410 دقيقة وتلقة بطاقة صفراء.

محمد هاني

لعب 9 مباريات بمجموع دقائق 618 وحصل على بطاقتين صفراء

أحمد رمضان بيكهام

لعب 7 مباريات بمجموع دقائق 413 دقيقة وحصل على 3 بطاقات صفراء.

سعد سمير

لعب مباراة بمجموع دقائق 22 دقيقة.

وسط الملعب

حمدى فتحى

لعب 14 مباراة بمجموع دقائق 1.158 دقيقة صنع هدف وتلقى 3 بطاقات صفراء.

حسين الشحات

لعب 9 مباريات بمجموع دقائق 704 دقائق أحرز 3 أهداف وصنع هدفين وتلقى بطاقتين صفراء.

أليو ديانج

لعب 14 مباراة بمجموع دقائق 853 دقيقة أحرز هدف وصنع هدف وتلقى بطاقتين صفراء.

عمرو السولية

لعب 7 مباريات بمجموع دقائق 471 دقيقة أحرز وتلقى بطاقة صفراء.

محمد مجدى أفشة

لعب 11 مباراة بمجموع دقائق 813 دقيقة أحرز هدف وصنع 4 أهداف ولم يتلقى بطاقات.

أكرم توفيق

لعب 9 مباريات بمجموع دقائق 500 دقيقة أحرز هدف وصنع هدفين ولم يتلقى بطاقات.

محمود كهربا

لعب 11 مباراة بمجموع دقائق 675 دقيقة أحرز 5 أهداف وصنع هدف ولم يتلقى بطاقات.

الهجوم

مروان محسن

لعب 4 مباريات بمجموع دقائق 92 دقيقة لم يحرز أهداف ولم يحصل على بطاقات.

محمد شريف

لعب 13 مباراة بمجموع دقائق 640 دقيقة أحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على بطاقة صفراء.

صلاح محسن

لعب 8 مباريات بمجموع دقائق 220 دقيقة لم يحرز أهداف وصنع هدف ولم يحصل على بطاقات.

والتر بواليا

لعب 13 مباراة بمجموع دقائق'887 دقيقة أحرز 3 أهداف وصنع هدف وتلقى بطاقتين صفراء.

طاهر محمد طاهر

لعب 12 مباراة بمجموع دقائق 645 دقيقة أحرز هدفين وصنع هدف ولم يحصل على بطاقات.

أجاي

لعب مباراة بمجموع دقائق 32 دقيقة لم يحرز ولم يحصل على بطاقات.