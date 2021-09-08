ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء «قرش»

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، مسجلاً زيادة «قرش واحد» عن سعر يوم أمس، ليسجل 15.74 جنيه بدلا من 14.73 جنيه في البنك الأهلي، أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

عملات «أجنبية وخليجية»

فيما شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري زيادة بواقع قرش واحد أيضاً، كما سجلت العملات الخليجية زيادة من قرشين إلى ثلاثة قروش أمام الجنيه المصري.

وأوضح على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، أن سوق الصرف تعمل بشكل جيد، ولا توجد تحركات مقلقة لسعر الدولار أمام الجنيه، نتيجة تباطؤ الطلب على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى توفير البنوك جميع متطلبات المستوردين من العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية.

ولفت الحريرى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لا توجد قوائم انتظار للمستوردين على طلب الدولار بالبنوك، مشيرا إلى توافر جميع طلبات العملة الأجنبية للمستوردين بالبنوك خلال مدة تتراوح ما بين يومين و3 أيام فقط.

وأشار إلى مجموعة من العوامل التى يمكن أن تؤثر إيجابيا فى مسيرة الجنيه المصرى ومنها: بداية حملة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى مصر، فضلا عن توقع تحسن أداء الشركات المقيدة فى البورصة وهو ما يعنى استقرار مستوى الأسعار فى الأسواق، وزيادة الدخول الحقيقية للمدخرين والمواطنين.

صافي الاحتياطي الأجنبي

وكان البنك المركزي المصري، أعلن الاثنين الماضي، عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي المصري ليسجل 40.672 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، بمكاسب بلغت نحو 63 مليون دولار مقارنة مع رصيد شهر يوليو الماضي الذي كان عند 40.609 مليار دولار أمريكي.

وشهد إجمالي الاحتياطات الأجنبية نمواً خلال الأشهر الماضية ليرتفع من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولار.

600 مليون دولار زيادة

وشهد صافي الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية تطوراً على مدار 15 شهرا، ليضيف لرصيدة نحو 600 مليون دولار أمريكي، منذ آخر انخفاض في رصيد الاحتياطي الأجنبي نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا في يونيو 2020.