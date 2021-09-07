ضبط متهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالدقهلية.. جمع 3.5 مليون جنيه خلال عامين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وشقيقه- يعمل بإحدى الدول العربية- بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة، للاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتحرى عنه الأول المقيم بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني- متواجد خارج البلاد.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3,535,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.