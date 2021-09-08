سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-9-2021 في البنوك.. مستقر

شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر، وذلك بسبب وفرة الدولار والركود في الأسواق، وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجّل سعر الدولار في بنك القاهرة، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم الأربعاء، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو اليوم، الأربعاء 8 سبتمبر الحالي، في المصرف المتحد نحو 18.53 جنيه للشراء و18.67 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.53جنيه للشراء، 18.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.50 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.50 جنيه للشراء، و18.65 للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، الأربعاء 8 سبتمبر الحالي، في بنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.