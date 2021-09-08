مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل لعبة الحظ

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن الحلقة الجديدة من مسلسل لعبة الحظ، وذلك بعد عرض 11 حلقة، حقق العمل من خلالهم نسب مشاهدة عالية، ويعتبر العمل ​من أكثر المسلسلات متابعة في الوطن العربي والشرق الأوسط، كما أنه له متابعين في الكثير من أنحاء الدول العربية، حيث تعتبر المسلسلات التركية أحد أنواع المسلسلات المتميزة التي نجحت بشكل كبير في مصر.

«أداء» تقرر العزوف عن الزواج بعد قصة حب فاشلة

واحتل المسلسل تريند موقع «تويتر» كل أسبوع بعد عرض الحلقة الجديدة، وسط حالة من التشويق والانتظار لحلقة جديدة أسبوعيا، وبخاصة مع قرار «أداء» العزوف عن الزواج بعد قصة حب فاشلة، بسبب خيانة حبيبها لها، وخلال الأحداث تقابل «بورا»، الذي لا يوجد لديه مجال للعواطف أو المشاعر في حياته.

وتصدر مسلسل لعبة الحظ، محركات البحث، حيث حظى باهتمام معظم الجماهير، كما أنه حقق نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرضه، وبخاصة أن الأحداث تزداد تشويقاً وإثارة مع كل حلقة يتم عرضها على الشاشات.