النيابة تعاين حريق الشرابية.. وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسبابه

قررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق الشرابية؛ لتحديد أسباب حدوثه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث أيضًا.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق المدمر الذي أتت على محتويات 12 مخزن أخشاب، صباح اليوم، ما أسفر عن تلف محتويات المخازن ومغالق الأخشاب في وقت قصير، بسبب تمكن النيران من المواد التي تساعد على الاشتعال، فارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار، وامتدت من مخزن إلى آخر.

وحاول أصحاب المخازن والجيران السيطرة على الحريق في بدايته، لكنهم فشلوا، حتى وصلت قوات الدفاع المدني للتعامل مع الواقعة، بعد بلاغات الاستغاثة من المواطنين.

18 سيارة إطفاء حاصرت النيران

أكثر من 18 سيارة إطفاء ساهمت في السيطرة على حريق الشرابية الذي شب في مخزن أخشاب بعربة الورد، ومنه انتقل إلى المخازن المجاورة، ليطال 12 منها ويدمرها تمامًا، ولم يعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية؛ لرفع آثار الحريق لفحصها وتحديد أسباب الحريق، وموافاتها بنتائج الفحص حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.

ونجحت قوات الدفاع المدني في محاصرة النيران التي شبت في مخازن الأخشاب، وإخماده دون خسائر بشرية في الأرواح، بعد 4 ساعات من العمل المتواصل.

وانتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى مكان الحريق وتابع عمليات إخماد النيران حتى انتهت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كانت قوات الدفاع المدني في القاهرة، قد تلقت بلاغًا في الساعة السابعة صباحًا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بعزبة الورد في الشرابية، وانتقل إلى المخازن المجاورة بسبب ارتفاع ألسنة اللهب نتيجة لاشتعال النيران في كميات كبيرة من الأخشاب، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ18 سيارة إطفاء حتى تمكنت من إخمادها.