محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق الشرابية (صور)

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، موقع الحريق الذى اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد، بجوار شارع بلال الشرقي بحي الشرابية في الرابعة فجر اليوم الأربعاء.

محافظ القاهرة، ومدير الأمن، أشرفا على عمليات إخماد الحريق، الذي تصدت له قوات الحماية المدنية.

محافظة القاهرة : النيران التهمت 12 محلا لبيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت فجر اليوم الأربعاء، بلاغًا بنشوب حريق في 12 محلا لبيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد، في نطاق حي الشرابية، وتم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية، وبالتحديد ٢٥ سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق.. بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات بشرية، ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان، للوقوف على أسباب الحريق .