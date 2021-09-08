إنشاء محطة للمخلفات الصلبة بديروط ضمن «حياة كريمة» بـ12 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط، التابعة لمركز ديروط، بتكلفة 12 مليون جنيه، لتطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي «EU»، والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية «SECO»، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني «KFW»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، الدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط.

واستمع المحافظ لمراحل العمل بالمحطة الوسيطة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والجاري تنفيذها على مساحة فدانين، وتأكد من مدى جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة، واطمئن على معدلات التنفيذ والجدول الزمني المحدد حتى الانتهاء من المشروع وتشغيله.

لقاء جماهيري بقرية دشلوط لشرح مشروعات «حياة كريمة»

كما شهد محافظ أسيوط المؤتمر الجماهيري بقرية دشلوط لاستعراض وشرح مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ديروط، ومنها أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بقريتي دشلوط ونزلة ساو بمركز ديروط بتكلفة 129 مليون جنيه، ومعدلات الإنجاز في المشروع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ديروط وقراه والذي بلغت تكلفته الاجمالية 4,2 مليار جنيه.