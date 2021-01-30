محافظ أسيوط يأمر بتفعيل مشروعات برنامج إدارة المخلفات الصلبة

أصدر محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، تعليمات مشددة إلى مسئولي الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، اليوم السبت، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة المراكز والقرى، ووجه رؤساء المراكز والأحياء بضرورة شن حملات يومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بمختلف شوارع وميادين مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على تفعيل مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والاستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن منها، وتحويلها إلى سماد عضوي، فضلاً عن التوسع في إقامة محطات وسيطة بالمراكز لتجميع المخلفات والقمامة، لافتاً إلى اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام.

وفي إطار الاهتمام بتطوير منظومة إدارة المخلفات بأسيوط، تفقد السكرتير العام المساعد، المهندس نبيل الطيبي، مصنع السماد العضوي التابع للمحافظة، بقرية «إسكندرية التحرير»، بدائرة مركز أسيوط، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على أعمال تطوير المصنع، وتدعيمه بمعدات وسيارات حديثة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءتها بمراكز وقرى المحافظة.

رافق السكرتير العام المساعد، خلال الجولة، مدير المصنع، مصطفى فهمي، حيث استمع «الطيبي» إلى شرح مفصل من مدير المصنع عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته، والدور الذي يقوم به في تدوير المخلفات وتحويل القمامة إلى سماد عضوي، كما تفقد المعدات والسيارات الحديثة التي تم تدعيم المصنع بها، بالتنسيق مع وزارة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة.

كما تفقد السكرتير المساعد أعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي، الذي يستخدم كوقود في بعض المصانع بالمحافظة، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمعدات المتاحة بالمصنع، تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية، فضلًا عن الحفاظ على المعدات والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتدريب العاملين بالمصنع على تشغيل المعدات وصيانتها.

وشدد على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، للمتابعة المستمرة وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة، وإزالة أكوام ومقالب القمامة، والتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.