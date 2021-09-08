الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. هل يختلف موعدها وفقا للنوع؟

طالبت وزارة الصحة والسكان، بالحرص على تناول الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا والذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا في الموعد المحدد، مشيرة في تقرير حصل «الوطن» على نسخة منه إلى أنه دون الجرعة الثانية فلن يكتسب المواطن سوى نصف المناعة المتطلبة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة، أنه في حال التخلف عن الجرعة الثانية دون إبداء سبب يحرم المواطن منها، حيث ناشدت المواطنين بالحرص على تلقي الجرعة الثانية في موعدها لتعزيز المناعة ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. هل يختلف موعدها من لقاح لآخر؟

وكشفت الوزارة، عن اختلاف المدة الزمنية بين تناول الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات المتوافرة.

واستعرضت الوزارة المدة الزمنية اللازمة بين تناول اللقاحات المتوافرة، على سبيل المثال يتطلب لقاح سينوفرم 21 يوما بين الجرعتين، وكذلك لقاح سينوفاك المصري، ولكن لقاح استرازينكيا المدة الزمنية بين الجرعتين 4 أسابيع، وتم تقليل المدة لتسهيل المهمة على المواطنين وخاصة المسافرين، أما لقاح جونسون ان جونسون فهو عبارة عن جرعة واحدة.

لقاحات كورونا آمنة

وأضافت الوزارة أن جميع اللقاحات فعالة وآمنه ولا داع للخوف أو التوتر، داعية المواطنين إلى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، مشيرة إلى أهمية التطعيمات ودورها في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة والتخفيف على المنظومة الصحية.

وأكدت الوزارة أن جميع المواطنيين الحاصلين على لقاح كورونا، لم يرد منهم أي شكوى بخصوص تسجيل أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة بعد أخذ لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة، مؤكدة توافر اللقاحات للمسافرين وغير المسافرين، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطعيم المواطنين ومواجهة الموجة الرابعة للفيروس.