موقع التطعيم لفيروس كورونا في مصر.. اعرف التفاصيل

دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددا لحجز لقاح كورونا المستجد، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وقالت الوزارة إن موقع التطعيم لفيروس كورونا في مصر، هو الطريقة الوحيدة لحجز اللقاح، وطمأنت الوزارة -في بيان رسمي لها- المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة، ولا داعي للخوف أو التوتر.

موقع التطعيم لفيروس كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة، خطوات التسجيل على موقع التطعيم لفيروس كورونا في مصر، وجاءت على النحو التالى:

- الدخول على موقع التطعيم لفيروس كورونا في مصر من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- تسجيل البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي والتاريخ المرضي إن وجد، ورقم الهاتف الخاص بالراغب في التطعيم.

- ترسل الوزراة رسالة للتحقق ويقوم المواطن بإدخال الكود ويستكمل باقي البيانات

- ويقوم بالموافقة على شروط تلقي اللقاح، واختيار مكان التطعيم.

- وتقوم الوزارة بإرسال رسالة بمكان وموعد التطعيم المحدد له.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، والأعراض الجانبية للقاحات أمر طبيعي ورد فعل من الجهاز المناعي للجسم، وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل أو تكسير في عضلات الجسم، وتزول في غضون يومين لا أكثر.

وأكدت الوزارة أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، حتى في حالة تلقي اللقاح، لافتة إلى أنه لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل يخفف من الأعراض.