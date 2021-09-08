كورونا في مصر.. تحذير من قفزة جديدة للإصابات منتصف سبتمبر

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان الخاصة بأخبار كورونا في مصر، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، فوصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد مصابي فيروس كورونا، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

كورونا في مصر

وقالت التقارير إن أعداد مصابي فيروس كورونا في زيادة ولكن الحالات تتراويح بين بسيطة ومتوسطة، مؤكدة أهمية التطعيمات في مواجهة فيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس»، وقالت إن التطعيم بلقاح كورونا يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وطمأنت التقارير المواطنين بشأن الحاصلين على لقاح كورونا، وقالت إن جميعهم بخير ولا يسجل أي منهم ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة.

وعن أعراض متحور دلتا بلس، حسمت الوزارة الجدل القائم واستعرضت القائمة الكاملة لأعراض المتحور وجاءت كالتالى :

-التهاب بالحلق بسيط

- وارتفاع بسيط في درجة الحرارة

- كحة ناشفة في الأغلب من بسيطة لمتوسطة

- سيولة الأنف شديدة

- إسهال شديد

-آلام شديدة في فم المعدة

- بعض الحالات يكون هناك إمساك

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءت الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، وشددت على أنه في حال أخذ اللقاح لا بد من اتباع التدابير الصحية لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من الأعراض فقط، وعن الأعراض الجانبية للقاحات قالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو تنميل وتكسير في العضلات.

ودعت الوزارة جميع المواطنين بحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.