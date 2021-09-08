تعاون لهيئة الرعاية الصحية لتقديم خدمات فندقية بمنظومة التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوجه التعاون الثنائي بينها وبين مجموعة مستشفيات «كليوباترا»، وذلك لدعم مستوى الخدمات الفندقية داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تحقيقًا لرؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة تضاهي مستويات الجودة العالمية.

يأتي هذا التعاون انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لمجموعة مستشفيات كليوباترا تجاه كافة المشروعات الصحية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا أن الدعم المقدم يشمل التطوير الهندسي والتجهيزي للأدوار المميزة والأجنحة الفندقية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة للجراحات المتخصصة، وفق بيان صادر اليوم.

هيئة الرعاية الصحية: الخدمات الفندقية جزء لا يتجزأ عن الخدمة الطبية بمستشفياتنا

وأصبحت الخدمات الفندقية جزءًا لا يتجزأ عن الخدمة الطبية والرعاية العلاجية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما تهدف إليه من توفير الراحة النفسية والجسمانية للمرضى، وتحسين انطباعهم عن خدمات المستشفى، والذي يسهم بدوره في الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل ويعزز ثقة المتعاملين، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وهو ما ينعكس على نسب الإشغال داخل المنشآت الصحية، وهو ما يتسق مع رؤية الهيئة ورسالتها في تحقيق الاستدامة في مستوى الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين وبأعلى مستويات الجودة.

فيما كشف بيان الهيئة، قبول مجلس إدارة الهيئة تبرع مجموعة مستشفيات كليوباترا بمبلغ 3 ملايين جنيه لمشروع تحسين تجربة المرضى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، باعتبار محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021.

السبكي: تجربة المريض تحسنت بتطوير مستوى الخدمات الفندقية داخل المنشآت الطبية بالإسماعيلية

وأكّد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنَّ تحسين تجربة المريض من خلال تطوير مستوى الخدمات الفندقية داخل المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية، هو ثمار البروتوكول الموقع من وزارة الصحة والسكان ومجموعة مستشفيات كليوباترا، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف تحسين منظومة الرعاية الصحية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تستمر أنشطته حتى إتمام المشروع، وتغطية كافة محافظات الجمهورية في غضون 10 سنوات وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وثمن السبكي، كافة جهود شركاء الحكومة المصرية من القطاع الخاص لدعمهم المستمر لهيئة الرعاية الصحية ولمشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، حلم كل المصريين للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا أنه طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجانبين، فإنه تم إنشاء ونقل ومتابعة جودة النُظم التشغيلية سواء الإدارية والطبية الخاصة بأقسام مستشفيات كليوباترا، إلى عدد من مستشفيات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وهم التضامن، والنصر للأطفال، والنساء والولادة، وذلك باعتبار محافظة بورسعيد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو 2019.