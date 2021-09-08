طرح 45 محلا تجاريا وصيدلية و20 وحدة إدارية بمزاد علني في الشيخ زايد

صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنَّه تمّ طرح 45 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (9م2 : 81م٢)، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (60م2 : 120م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنَّه سيتمّ بيع 13 محلاً تجارياً و7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 28/9/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2/11/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 21/12/2021، مشيراً إلى أنَّه تمّ إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.​