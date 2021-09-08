توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ ضمن «أبواب الخير»

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه ضمن المبادرة الرئاسية قافلة أبواب الخير، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، بدأت الجمعية في توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ.

وأكد مدير جمعية الأرومان، أن التوزيع بدأ يومي الاثنين والثلاثاء في قرى القنطرة وقراجة ودفرية والمعلم إبراهيم وتقسيم 2 والزهور بمركز كفرالشيخ، وكوبري 7 والزعفران وجدية 46 والكفر الشرقي بمركز الحامول، وقريتي الغنيمي وحصة الغنيمي بمركز قلين، وفريد علي مركز بيلا، وقرية الطوانسي مركز دسوق، وأبوعوض والنمر الشرقية مركز سيدى سالم، واليوم سيتم التوزيع في قرية الرغامة بمركز الرياض، وقريتي أبوسكين والقليعه مركز الحامول، وأبوطبل وإسحاقه والقنطرة البيضا مركز كفرالشيخ، وشباس الشهداء مركز دسوق، والربع مركز بلطيم، ومركز فوه.

محتويات كرتونة أبواب الخير الغذائية

وأوضح «شعبان»، أن هذه القافلة تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمساهمات صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وأشار «شعبان» إلى أن الكرتونة الواحدة تتضمن 4 كيلو جرامات أرز، و1.5 كيلو مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول، و2 كيلو سكر، وعبوة شاي، لافتًا إلى أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.