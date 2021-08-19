أورمان كفر الشيخ توزع 5 أطنان لحوم أضاحي و74 قرضا بدون فوائد

وزعت جمعية الأورمان بكفر الشيخ 5 أطنان لحوم أضاحى على غير القادرين من المقيدين بالجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور العميد عصام محمود حندولة مدير فرع أورمان كفرالشيخ.

توزيع 5 أطنان لحوم أضاحي للأسر الأولي بالرعاية

وقال محمد شاهين، نائب مدير فرع الأورمان كفرالشيخ، إنه تم توزيع 5 اطنان لحوم اضاحى على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفرالشيخ غير القادرين وتم التوزيع بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية التابعة للشؤون الاجتماعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع كما تم تسليم 74 قرضا حسنا لتنمية المشروعات الصغيرة بقيمة القرض 7 آلاف باجمالى 518 الف جنيه بالتعاون مع بنك القاهرة.

مبادرة الأورمان لإعادة إعمار المنازل بقري كفر الشيخ

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الأورمان عن تبنيها مبادرة إنسانية لإعادة إعمار المنازل فى قرى محافظة كفرالشيخ، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

إعادة إعمار وتعريش 575 منزلا في قرى ومراكز المحافظة، وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن الهدف من مبادرة إعادة إعمار المنازل هو رفع الضرر عنهم وحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

وأكد «شعبان» أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة فى إعمار المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيها شهريًا أو بسهم 250جنيها ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.