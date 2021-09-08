«شكري» يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب السودان

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، ⁧‫بياتريس خميسا واني، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: إن اللقاء يأتي‬⁩ في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلدين.