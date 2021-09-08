«شكري» يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب السودان
لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
كتب:
سحر المكاوى
12:01 م | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الخارجية ونظيرته الجنوب سودانية خلال اللقاء
عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، بياتريس خميسا واني، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلدين.