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«شكري» يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب السودان

لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

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سحر المكاوى
12:01 م | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الخارجية ونظيرته الجنوب سودانية خلال اللقاء

وزير الخارجية ونظيرته الجنوب سودانية خلال اللقاء

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، ⁧‫بياتريس خميسا واني، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: إن اللقاء يأتي‬⁩ في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلدين.

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