رئيس جنوب السودان يبرم اتفاقا مع نائبه يمهد لدمج قواتهما المسلحة

قال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون حكومة دولة جنوب السودان، إن رئيس البلاد سلفا كير، أبرم اتفاقا مع نائبه رياك مشار، يمهد لدمج قواتهما المسلحة، وهو عنصر رئيسي في اتفاق الهدنة لعام 2018، في خطوة من شأنها إحراز تقدم في عملية السلام، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أمس السبت.

وأوضح «لومورو»، في مؤتمر صحفي، أن الزعيمين توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة والسيطرة على قيادة الأمن القومي في البلاد، وأضاف المسؤول الجنوب سوداني: «لقد وصلنا الآن إلى المقاربة الصحيحة واتفقنا على أن نتشارك بنسبة 60 مقابل 40%، مع حصول حزب كير على حصة الغالبية والباقي مقسم بين مشار وقوى من المعارضة».

وأشار وزير شؤون حكومة دولة جنوب السودان، إلى أن الاتفاق يساعد في إنشاء قطاع أمني يكون موحدا ومخصصا لشعب جنوب السودان وليس لحزب سياسي أو جماعة سياسية.

وتعاني دولة جنوب السودان، من الاضطراب منذ انفصالها عن السودان في 2011 إذ أن كير ومشار عالقان في ائتلاف صعب منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 5 سنوات.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة في عام 2018 نزاعا عسكريا أودى بنحو 400 ألف شخص.

واشنطن توقع مع الخرطوم اتفاق يهدف إلى دعم السودان في الانتقال إلى دولة سلمية

وفي الجارة الشمالية، وقعت الولايات المتحدة، ممثلة في مكتب المعونة الامريكية في السودان، مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي السودانية، أمس السبت، اتفاقا يهدف إلى دعم السودان في الانتقال إلى دولة سلمية وديمقراطية ولمساعدته في طريقه إلى التنمية.

ووقع الاتقاق وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، ومدير مكتب المعونة الأمريكية في السودان، ميرفن فيروا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقا للاتفاق، تلتزم واشنطن بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار، كجزء من إجمالي المساعدة التنموية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار بحلول عام 2024.