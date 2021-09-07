وزير الخارجية: اتفقنا على تشكيل مجلس أعمال بين مصر وبوروندي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر تستكشف دائمًا مجالات للتعاون التي تحقق المنفعة والتقدم للشعبين خلال المرحلة الأخيرة، مشددًا على أنَّه جرى الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال يضم شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والبرونديين لزيادة الاتصال فيما بينهم وتحديد الأولويات الخاصة للحكومة البوروندية.

نعمل على دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار في بوروندي

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي، أنَّ مصر تسهم في إطار خطط التشييد والبناء وخطط الطاقة والرعاية الصحية وتعزيز القدرات البوروندية في مجالات كثيرة من خلال المشاركة في الدورات التدريبية والتعاون على المستوى الأمني وتعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التحديات المشتركة.

وتابع وزير الخارجية: «نعمل على تشجيع والدفع السياسي للقطاع الخاص المصري لكي يتوجه نحو فرص الاستثمار في بوروندي، وهناك شركات مصرية هامة تعمل على الاستفادة من الاطار الذي وُضع في بوروندي للعمل هناك مثل المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي، وذلك بتشجيع من الدولة المصرية».

شكري: مستوى التبادل التجاري مع بوروندي لا يرتقي إلى العلاقات السياسية معها

وأكّد أنَّه جرى مراجعة مستوى التبادل التجاري بين الطرفين وهناك اعتراف من الجانبين إلا أنَّه لا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى وجود منتجات كثيرة تحتاجها مصر موجودة في بوروندي، وهناك منتجات وصناعات مصرية تستطيع أن تجد أسواقا في بوروندي تستفيد منها.

وأوضح أنَّ مجلس الأعمال عند تشكيله سيعقد أول جلساته تحت رعاية وزارتي خارجية البلدين وهو ما سيؤدي إلى تعزيز التعاون بين البلدين.