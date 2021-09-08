السيسي يوجه بعلاج الطفلة «منة» ضحية حادث الدهس في أسيوط

وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منة الله هشام حسن ثابت، بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عامًا، من محافظة أسيوط، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الطفلة «منة» تعرضت لحادث دهس من قبل سيارة نقل

وكانت الطفلة «منة» قد تعرضت لحادث دهس من قبل سيارة نقل، ويأتي القرار الرئاسي بتقديم الرعاية الصحية لها، حتى تتمكّن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

واستغاثت أسرة الطالبة «منة»، التي دهستها سيارة «تريلا» يوم 22 أغسطس الماضي للمطالبة بعلاجها بعدما تسببت السيارة النقل الطائشة في إصابتها بـ«قطع في الأمعاء، وكسر في الحوض» وخضعت لـ5 عمليات جراحية حتى الآن، ومازالت في العناية المركزة.