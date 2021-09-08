السيسي: مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر قطعت عهدًا على نفسها بالمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبًا لجنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، مضيفًا أنَّ مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

السيسي: مصر اتخذت خطوات فعّالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر

وتابع رئيس الجمهورية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، أنَّ مصر نجحت أيضًا في اتخاذ خطوات فعّالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتلبية تطلعاته نحو غدً ومستقبل واعد، وهو ما ـشادت به العديد من المؤسسات الدولية.

السيسي: مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية

واستكمل الرئيس السيسي «من هذا المنطلق، فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقي».

الرئيس: يجب أن نأخد بإيدي بعضنا البعض لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030

وأشار السيسي، إلى أنَّه «يجب أن نأخد بإيدي بعضنا البعض لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الرؤية الأفريقية القارية 2063، وإنجاز ماأقره العالم في اتفاق باريس للمناخ».

واختتم رئيس الجمهورية كلمته قائلًا: «أتمنى لكم التوفيق بأعمال هذا المتتدى، وكلي ثقة في أن تخرج المناقشات بتوصيات تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف والتمويل الإنمائي من خلال المؤسسات الدولية، وجهود بناء القدرات والدعم الفني عن طريق الأمم المتحدة لنحقق طموحات شعوبنا وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل».