وزير البترول: الرئيس السيسي كلف بإمداد لبنان باحتياجاته من الغاز

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّ الاجتماع الرباعي المنعقد في عمان؛ هدفه التنسيق من أجل إعادة ضخ الغاز المصري للأشقاء في لبنان، مبينًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بدعم الأشقاء في لبنان وبإمداد البلد بما يحتاجه من غاز طبيعي ليتثنى للشعب اللبناني تخطي الأزمة التي تواجههم في الوقت الحالي.

وزير البترول: هدف الاجتماع الرباعي إعادة ضخ الغاز المصري للأشقاء في لبنان

ووصف وزير البترول، الاجتماع التمهيدي اليوم بـ«الجيد جدًا» مع الفرق الفنية المختلفة من كل الأطراف وحتى يتمّ تأكيد الاتفاق على جاهزية البنية التحتية وحتى نتمكّن مرة أخرى من ضخ الغاز المصري للبنان مرة أخرى.

وزير البترول: ضخ الغاز المصري إلى لبنان انقطع خلال الـ10 سنوات الماضية

وأضاف وزير البترول، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك له مع وزراء طاقة لبنان الأردن وسوريا، والمقام في عمان، أنَّ ضخ الغاز المصري انقطع في خلال الـ10 سنوات الماضية، متابعًا «يجب لنا أن نتحقق من كل الشبكات وكل المرافق الخاصة بتداول الغاز، ومراجعة بعض البنود التعاقدية التي كانت متواجدة من أكثر من 10 سنوات».

ونوه وزير البترول، إلى أنَّه تمّ وضع خارطة طريق مع الوزراء، ومن خلال الفرق الفنية الأسابيع القليلة المقبلة، لتأكّيد أن كل شيء جاهز حتى يتمّ التمكن من تحقيق المراجعات وأن يتمّ الضخ في أقرب فرصة مرة أخرى.