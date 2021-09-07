الرئيس السيسي: «بقينا بنشتغل وبنعمل حاجتنا بفلوسنا»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للحكومة على جهدها والعمل الجاد، مسجلا ملاحظة على توقيتات إنهاء الأعمال: «أنا مستعجل أكتر من كده معاكو علشان نقدر نحقق اللي انتو عاوزينه، وهقف عند تطوير ميناء الإسكندرية والسخنة، وهقول لينا في مصر وللحكومة على مدى سنين طويلة فاتت كنا لما بنيجي نتكلم على مشروعات زي كده كنا بنطلب مستثمرين، زي ميناء دمياط وغيره، وكنا بنقولهم يدخلو يشتغلو، وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «إحنا بنقيم دايما المسار اللي احنا ماشيين فيه واللي ممكن نمشي فيه، وكان الكلام قبل كده شوفو حد ييجي ويشتغل، ولكن احنا دلوقتي بنعمل حاجتنا وبفلوسنا، ويتكلف 10 أو 20 بنعمل.. إحنا طبعا عاوزين المشغلين معانا والمستثمرين، ولكن علشان نسهل علينا وعليهم بنعمل».