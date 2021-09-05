مدبولي: الخير باقٍ في المصريين ما دامت السموات والأرض

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه لا يوجد شيء يطلق العظمة الكامنة داخل الأشخاص، مثل الرغبة في مساعدة الآخرين وخدمتهم، ومن يتتبع تاريخ المصريين، يعلم يقينا أنّهم جميعا كانوا دوما في طليعة الأخيار، ولم ينقطع الخير منهم أبدا، فالخير هم ولهم دوام الخيرية، والخير باقٍ فيهم ما دامت السماوات الأرض.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «المصريون يعلمون أنّ خدمة الآخر تجرّدهم من الأنانية وتبعاتها، فالمصريون كالمطر يحيي الأرض بعد موتها، دأبهم النفع، وليس في قاموس مصطلحاتهم الشر إلا إذا بُدء به، أو انتقص من حقهم».

وأتمّ رئيس الوزراء: «وختاما ليس هناك كلمات تقال بعد قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، (من نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)، و(من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)، و(من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة)، و(الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)».