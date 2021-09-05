مدبولي يدعو إلى تدريب الأطفال والشباب على «التعاطف مع الآخرين»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ هناك حاجة إلى تدريب الأطفال والشباب في البيوت والمدارس على مهارة التعاطف مع الآخرين، باعتبارها جوهر العمل الخيري ومحركه الرئيسي، فضلًا عن إشراكهم في الأعمال الخيرية والتعبير لهم عن الشعور بالسكينة وراحة البال جراء المشاركة في هذه الأعمال.

أصبح لزامًا علينا استقطاب المزيد من المتطوعين واستهداف كل الأفراد والأسر

وأضاف مدبولي، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير∙، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يجب أن نذكرهم –يقصد الأطفال والشباب- أنَّ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وعلينا ذلك أن نقص عليهم التأثير الإيجابي لأعمالنا الخيرية على المستفيدين منها وعلى نسيجنا المجتمعي كله».

وتابع: «نواجه معًا تحديًا آخرًا حيث أصبح لزامًا علينا استقطاب المزيد من المتطوعين واستهداف جميع الأفراد والأسر التي تحتاج إلى دعم، حتى لا نترك أحدًا خلف الركاب مع العمل على تمكّينهم اقتصاديًا ليتحولوا بعد فترة من متلقين للعمل الخيري إلى مشاركين فيه».