مدبولي: قافلة أبواب الخير تفتح أبواب حب ورحمة وتعاون وتراحم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اليوم يشهد فتح أبواب خير وحب ورحمة وتعاون وتراحم، وغيرها من المشاعر والأحاسيس النبيلة التي نمنحها لأشخاص قريبة منّا، مشددا على مواجهة التحديات التي تقف أمام استمرار العمل الخيري، وأهمها ترسيخه في قلوب وعقول أجيال المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وتستهدف نحو 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.