أفضل دعاء للميت أوصى به الرسول

أفضل دعاء للميت، من أكثر ما يبحث عنه رواد الشبكة العنكبوتية، من أجل التوسل لله سبحانه وتعالي بأن يرحم الموتى ويغفر لهم ويدخلهم جناته، حيث يعد دعاء ولد صالح للميت أحد ثلاثة أشياء لا ينقطع بها عمل ابن آدم بعد وفاته بحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أفضل دعاء للميت

ويعد الاستغفار أفضل دعاء للميت، لِما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ»، حيث أشارت دار الإفتاء إلى أنه من السنة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من البدع المذمومة؛ إذ من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

أدعية للميت

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أفضل دعاء للميت هو ختمة القرآن، وأن كان كل الأدعية للمتوفي جائزة.

وتوجد نصوص كثيرة من أفضل الأدعية للميت المستحبة للتخفيف عنه والمستجابة بإذن الله، منها:

- (اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ).

- (اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون).

- (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين).

- (اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك.. يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملاً قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور).