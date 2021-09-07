ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية شمال الأقصر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي بمنطقة الكرنك شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، بالإضافة إلى خزنة سلاح، أثناء تواجده في أحد الشوارع بمنطقة الكرنك، عقب ورود معلومات بتواجده في تلك المنطقة.

جاء ذلك في إطار دور الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في ضبط الخارجين على القانون، وضبط مرتكبي الجرائم المختلفة والحد منها داخل شوارع المحافظة وميادينها، وكذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية بضبط الشارع، والقبض على مرتكبي الجرائم من عمليات سرقة وقتل، بهدف تقليل الجريمة في الشارع المصري بشكل عام.

ضبط مسجل خطر بالكرنك

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من اللواء مجدي لطفي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يُفيد بورود معلومات عن مكان تواجد «أحمد م. ق.»، مُسجل خطر شقي، بمنطقة الكرنك، ومتهم في عدة قضايا.

وبناءً على خطة أمنية لضباط قسم شرطة الأقصر، بقيادة رئيس المباحث، أمكن إلقاء القبض على المسجل خطر، من خلال تنفيذ كمين له، من قبل ضباط قسم شرطة بندر الأقصر، أثناء مروره بأحد شوارع منطقة الكرنك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة من قبل قسم شرطة الأقصر، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن المتهم.