«تعليم الأقصر»: 100% نسبة من سجلوا للحصول على اللقاح بالمدارس

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن تسجيل جميع العاملين داخل المدارس من مرحلة رياض الأطفال، والابتدائية وحتى الثانوية العامة والفنية على لقاح كورونا، على موقع وزارة الصحة والسكان، لتكون المحافظة الأولى التي سجلت لكل العاملين داخل مديريات وإدارات التعليم بجميع المدارس.

يأتي هذا بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تلقي جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات بالمحافظة لقاح كورونا «كوفيد 19»،

77% نسبة من سجلوا للحصول على اللقاح بـ إدارة الأقصر

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي العاملين بإدارة الأقصر التعليمية بلغ 3979 عامل وموظف، تلقي 617 منهم الجرعة الأولى، بنسبة بلغت 16%، بينما تلقى الجرعتين من العاملين بإدارة الأقصر التعليمية حتى اليوم 282 عامل، بنسبة 7% عامل.

وأضاف «السيد» أنه بلغ عدد من سجلوا لتلقي اللقاح على موقع وزارة الصحة والسكان من إدارة الأقصر التعليمية، 3080 عامل، وبنسبة مئوية بلغت 77%.

جميع العاملين بـ تعليم الأقصر سجلوا للحصول على اللقاح

وتابع الدكتور محمد السيد: «بلغت نسبة من سجلوا لتلقي اللقاح على موقع وزارة الصحة والسكان من جميع الإدارات التعليمية 100%، بإجمالي 21612، مقيدين ومسجلين».

وتجري مديريات الصحة والسكان هذه الفترة أعمال التطعيم، داخل جميع المؤسسات التعليمية وشركة المياه والشرب والصرف الصحي، والعاملين بجميع المؤسسات داخل المحافظات، من خلال فرق طبية متنقلة تؤدي عملها بالتعاون والتنسيق مع الطب الوقائي بالمديريات.

تطعيم العاملين بـ التعليم قبل بداية العام الدراسي

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن محافظة الأقصر تتضمن 5 مراكز ثابتة للحصول على اللقاح، داخل مراكزها المختلفة؛ إذ يحصل المواطنين على مواعيد محددة عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تكون أولوية تلقي اللقاح للعاملين بالمجال الطبي بشكل عام، وكذلك كبار السن ومن يُعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات صحية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة هالد زائد، قد نوهت بضرورة تطعيم جميع العاملين داخل مؤسسات الدولة، خاصة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، من خلال مديريات الصحة بالمحافظات، وفرق طبية متخصصة متنقلة.