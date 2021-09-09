كلية اقتصاد منزلي 2021.. الأوراق المطلوبة وشروط التقديم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، في وقت سابق خلال الأيام الماضية، بجانب الإعلان عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 في الكليات، ومن بينها كلية اقتصاد منزلي 2021، وهو ما كشفت معه عدد من الجامعات عن الأوراق المطلوبة وشروط التقديم لكلية اقتصاد منزلي 2021 للطلاب المرشحين لها.

كلية اقتصاد منزلي 2021: متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وعن نتيجة تنسيق كلية اقتصاد منزلي 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن الحد الأدنى لكلية اقتصاد منزلي 2021 للشعبة العلمية 258 درجة بما يعادل 62.92%، بجانب الإعلان عن وجود أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية «علوم» والشعبة الرياضية، والتي سيتم إتاحة التقديم لها الأسبوع المقبل عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021.

كلية اقتصاد منزلي 2021: 256 درجة جامعة العريش

وبالنسبة لنتيجة تنسيق كلية اقتصاد منزلي 2021 للشعبة الأدبية، كشفت وزارة التعليم العالي عن أن الحد الأدنى لها في شبين الكوم بمحافظة المنوفية 261 درجة، بنسبة 63.65%، أما الحد الأدنى لكلية اقتصاد منزلي حلوان فهو 258 درجة بنسبة 62.92%، وبالنسبة لكلية اقتصاد منزلي العريش فهو 256 درجة، بما يعادل 62.43%.

الأوراق المطلوبة وشروط التقديم لكلية الاقتصاد المنزلي 2021

وعن الأوراق المطلوبة وشروط التقديم لكلية اقتصاد منزلي 2021 بمختلف الجامعات المصرية، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنها موحدة بمختلف الجامعات المصرية، مشيرة لوجود عدة اشتراطات يجب توافرها في الطلاب، وتتمثل في أن يكون الطالب مرشحا من قبل مكتب التنسيق، بالاضافة إلى قبول طلاب التحويلات وفقاً للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

أما الأوراق المطلوبة، فأوضحت المصادر أنها تتمثل في خطاب الترشيح من مكتب التنسيق وشهادة الثانوية العامة الأصلية وشهادة ميلاد الطالب وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي بجانب 6 صور شخصية.