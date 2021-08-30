تنسيق الكليات 2021 جامعة بنها بالعبور تعلن مصروفات تخصصات كلية الهندسة

أعلنت جامعة بنها فرع العبور، أن العام الدراسي الجديد بالفرع سيشهد إتاحة 3 برامج جديدة لكلية هندسة شبرا للدراسة بفرع الجامعة بالعبور في العام الدراسي 2021 /2022، حيث يتاح للطالب اختيار الدراسة فى مقر الكلية بشبرا أو فى مقر جامعة بنها بالعبور، حسب الرغبة.

«الوطن» تستعرض البرامج الجديدة لكلية الهندسة بفرع جامعة بنها بالعبور والمصروفات الدراسية الخاصة بها تزامنا مع إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الكليات2021، وفي إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

خريطة البرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا في فرع جامعة بنها بالعبور

وحددت كلية الهندسة بشبرا، 3 برامج جديدة للدراسة في فرع جامعة بنها بالعبور هي:

- هندسة الاتصالات والحاسب لإعداد خريج قادرعلى تطبيق أسس العلوم الهندسية والتحليل المنطقى والاستنتاج للمضى قدما لعمل دراسات بحثية متقدمة في مجالات هندسة الاتصالات ونظم الحاسب وتأهيل الخريجين للعمل فى مجال أنظمة الاتصالات أو علوم الحاسب والبرمجيات واستخدام أحدث التقنيات في تلك المجالات والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، بمصروفات السنة الأكاديمية المكونة من 3 فصول لهذا البرنامج والتي تبلغ 23400 جنيه.

- الهندسة الكهربائية والتحكم، ويتيح البرنامج للخريج العمل في مجال أنظمة التحكم ومجال الروبوتات واستخدام أحدث التقنيات في تلك المجالات من خلال تزويد الطلاب بأسس العلوم الهندسية والرياضيات لتأصيل مفاهيم أساسيات الهندسة الكهربائية والتحكم، ومصروفات السنة الأكاديمية المكونة من 3 فصول لهذا البرنامج هى 21600 جنيه.

- برنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة، والذي ويقدم لسوق العمل خريجا قادرا على فهم أساسيات هندسة الطاقـة وتحليـل منظومـات توليـد الكهرباء للحفـاظ على العمـر الافتراضـى لهـذه المعـدات للوصـول إلـى أفضـل كـفـاءة لهـا ولـه أيضـا القـدرة علـى التصميم وإنشاء وعمـل معـدات تحـول هـذه الطاقـة، ويتم الاستفادة منها لتوليد الكهرباء دون أن يكون هناك تأثير ضار على البيئة المحيطة، ومصروفات السنة الأكاديمية المكونة من 3 فصول لهذا البرنامج هى 19800 جنيه.

برامج الدراسة في جامعة بنها فرع العبور

بجانب البرامج الدراسية الجديدة لكلية الهندسة بفرع جامعة بنها بالعبور، يقدم الفرع عددا آخر من البرامج الدراسية المختلفة وهي:

برنامج تجارة إنجليزى

برنامج حقوق إنجليزى

برنامج بيوتكنولوجى، كلية الزراعة

برنامج استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، كلية الزراعة

برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية، كلية العلوم

برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها، كلية العلوم

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، كلية العلوم.