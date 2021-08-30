تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021.. «قائمة الكليات»

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مساء اليوم، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2021، لمختلف الجامعات على مستوى أنحاء الجمهورية، إذ أقر المجلس تنسيق عدد من الجامعات الخاصة منها تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021، وتنسيق جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا 2021، موضحة أنه جرى الاستعداد لفتح موقع التنسيق الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة بدءًا من غد يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس إلى يوم الأحد 5 سبتمبر، على أن يجرى إعلان نتيجة التوزيع و تنسيق الجامعات الخاصة الخميس الموافق 9 سبتمبر.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021 وفقًا لقرارات «الأعلى للجامعات

و أكدت وزارة التعليم العالي و الأعلى للجامعات أن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 موحد، و هو للتقدم للالتحاق وليس للقبول النهائي، موضحة أنه يجرى الإعلان عن المقبولين نهائيًا يوم الخميس المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، لافتة إلى أن الحد الأدنى للقبول النهائي للكليات يجرى تحديده بناءًا على العرض و الطلب، و تقدم الطلاب إلى الكليات المختلفة.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021: الطب 87%

- كلية الطب البشري 87%.

- كلية طب الأسنان 85%.

- كلية العلاج الطبيعي 83%.

- كلية الصيدلة 83%.

- كلية علوم الحاسب 68%.

- كلية الطب البيطري 77%.

- كلية الهندسة 75%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

- كلية العلوم الأساسية 60%.

- كلية الإعلام 60%.

- كلية اللغات والترجمة 60%.

- كلية الفنون 64%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

- كلية السياحة 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية الزراعة 55%.

- كلية الحقوق 55%.

- كلية التمريض 55%.

و في إطار الاستعداد لتنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021، أكدت الجامعة أنه جرى الاستعداد على أكمل وجه و ذلك للانتهاء من كافة أعمال و تجهيزات استقبال الطلاب لإتمام عملية التنسيق تنفيذا لقرارات لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و الأعلى للجامعات الخاصة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.