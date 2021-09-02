تنسيق جامعة الأزهر 2021.. شروط الالتحاق في الكليات بنين وبنات (تفاصيل)

دشنت جامعة الأزهر حملة تعريفية عن كلياتها للبنين والبنات، التي يمكن طلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها في جامعة الأزهر، لاسيما أن معظم الطلاب يكونوا في حيرة من أمرهم في اختيار الكلية التي تناسب طموحاتهم وتطلعاتهم، لذلك تقدم جامعة الأزهر في حملتها التعريفية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض المعلومات المبسطة عن بعض كلياتها التي يحتاج الطلاب إلى معرفتها قبل اختيار الكلية والالتحاق بها، مع انطلاق عملية تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر 2021.

بعد بدء تنسيق الأزهر 2021.. أقسام كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة

وأكّدت جامعة الأزهر أنَّه تمّ الإعلان عن أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنات بالقاهرة، ستتبع نطام التعليم الهجين، والجدير بالذكر أن مدة الدراسة بها 4 أعوام في حين معهد معاوني القضاء مدة الدراسة به عامان.

وأوضحت الجامعة، أنَّ الكلية تحتوي على 4 أقسام رئيسية وهم:- شريعة إسلامية.-لغة عربية.-أصول دين، والتي تحتوي على شعب: (التفسير وعلوم القران-الجديث- العقيدة والفلسفة).-الشريعة والقانون، والتي تحتوي على شعب: (شريعة وقانون لغة عربية عربي – شريعة وقانون لغة إنجليزية).

لطلاب الثانوية الأزهرية 2021.. شروط دخول كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة

وعن شروط دخول الكلية بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، أكّدت أنَّها تتضمن أن «تكون الطالبة حاصلة شهادة الثانوية الأزهرية (علمي – أدبي)، وتم ترشيحها للكلية من قبل مكتب التنيسق هذا إلى جانب أن تكون حاصلة على الحد الأدنى من الدراجات الذي حدده مكتب التنسيق».

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الدراسات الإسلامية والعربية

وتابعت: «في حالة قبول الطالبة بالكلية عليها أن تتوجه إلى الكلية لتقديم بعض الأوراق التي تطلبها الكلية وهي:

- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + صورتين.

-أصل شهادة الميلاد + صورتين.

- 6 صور شخصية مقاس 3×6.

- صورة من الرقم القومي للبطاقة، أو صورة الرقم القومي لولي الأمر في حالة عدم توافره للطالبة.

أقسام كلية اللغة العربية بالقاهرة

أما كلية اللغة العربية بالقاهرة، ذكرت أنَّه: «تولى 8 من أساتذتها رئاسة جامعة الأزهر على مر الزمن، تقع الكلية في حي الدراسة بالقاهرة – خلف الجامع الأزهر الشريف، وتحتوي الكلية على أقسام علمية وهي:

- قسم اللغويات.

- قسم الأدب والنقد.

- قسم أصول اللغة.

- قسم التاريخ والحضارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية اللغة العربية بالقاهرة

وأشارت إلى أنَّه «في حالة تم ترشيح الطالب للكلية، عليه التوجه إلى الكلية لتقديم بعض الأوراق التي تطلبها الكلية من أجل تسجيل الطلاب بها، وتستعرض «الوطن» تلك الأوراق وهي:

- بطاقة ترشيح من مكتب التنسيق + 3 صور منها.

- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور.

- أصل شهادة الميلاد + 3 صور.

- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- نموزج (2 جند) من مكتب مدرية الأمن التابع لها الطالب.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6.

- عدد 3 صور لبطاقة الرقم القومي.

- سداد الرسوم المقررة وهي: (175.5 جنيه) للانتظام، (425.5) للانتساب.

أقسام كلية العلوم فرع البنات

أما كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع البنات، أشارت إلى أنَّ الكلية يوجد بها مكتبة قيمة تحتوى على عدد سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون (7571) كتابا أجنبيا متخصصا في مختلف مجالات العلوم، 1103 كتب عربية متخصصة في العلوم.

وأوضحت أنَّ مدة الدراسة بها 4 أعوام للحصول على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المتاحة بها، فهي تحتوي 5 تخصصات أساسية وهي:

- قسم الكمياء.

- قسم الفزياء.

- قسم الرياضيات وعلوم الحاسب.

- قسم علم الحيوان.

- قسم علم النبات.

شروط الالتحاق بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع البنات

ويجب توافر بعض الشروط على الطالبة للتمكن من الإلتحاق بالكلية في حالة تمّ ترشيحها للكلية من مكتب التنسيق، فيجب أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة إتمام الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي في سنة قبولها، وفقًا للتنسيق الداخلي للكلية يتم توزيع الطالبة على إحدى التخصصات الأ5 الموجدة بالكلية: (الكمياء - الفيزياء - الرياضيات - البيولوجي).

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم فرع البنات

وفي حال تمّ قبول الطالبة يجب عليها تجهيز بعض الأوراق والتوجه بها إلى شؤون الطالبات بالكلية وتقديمها، وتلك الأوراق تتلخص في الآتي:

- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + صورتين منها.

- إيصال دفع المصروفات.

- أصل شهادة الميلاد + صورتين منها.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6.

- صورة من الرقم القومي للبطاقة، أو صورة الرقم القومي لولي الأمر في حالة عدم توافره للطالبة.

وبدأ تنسيق الأزهر 2021 اليوم ويستمر لمدة 5 أيام، من الخميس إلى الإثنين المقبل.