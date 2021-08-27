«نجوم الدراما».. إسعاد يونس تكشف ضيوف أحدث حلقات «صاحبة السعادة»

كشفت الفنانة إسعاد يونس عن ضيوف الحلقة الجديدة من برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وذلك بعد خلق حالة من التشويق لدى متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث نشرت إسعاد يونس برمو الحلقة الجديدة المقرر إذاعتها في تمام الساعة الـ11 مساء، وتستضيف خلالها عدد من نجوم الدراما الذين برزوا فى أعمال الدراما هذا العام، ومن بينهم الفنان محمد محمود عن دوره مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية سينثيا خليفة.

وتستضيف الفنانة ومقدمة البرامج الشهيرة في برنامجها أيضا، الفنان محمد سليمان، والطفل سليم مصطفى الذى أدى دور «يونس» في مسلسل «ليه لأ 2» للمخرجة مريم أبو عوف.

إسعاد يونس تكشف ضيوف الحلقة الجديدة من «صاحبة السعادة»

وفي الجزء الثاني من الحلقة المقرر إذاعتها يوم الثلاثاء المقبل، تستضيف «صاحبة السعادة» عددا من أبطال مسلسل «نجيب زاهي زركش»: نهى عابدين ورنا رئيس، ومن مسلسل «ضل راجل» الفنان الشاب علاء عرفة، بالإضافة إلى الفنان محمد علي رزق.

«عزيزة السيد» تعيد إسعاد يونس للسينما

بينما تحتفل الفنانة إسعاد يونس بنجاح فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين، والذي تشارك في بطولته وتعود به إلى السينما بعد غياب لنحو 15 عاما، حيث تؤدي خلال أحداث الفيلم شخصية سيدة تدعى «عزيزة السيد» صاحبة ورقة البنكنوت من فئة الـ200 والتي سيتم سرقتها في أول أحداث الفيلم، لتتنقل بين عدد من الشخصيات.

وكان آخر أدوار إسعاد يونس في السينما فيلم «عمارة يعقوبيان» للمخرج مروان حامد، عام 2006، كما قدمت كضيفة شرف دور مديرة دار مسنين في فيلم «زهايمر» للمخرج عمرو عرفة أمام الفنان عادل إمام عام 2010.