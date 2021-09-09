زعيم الأغلبية عن الفلاحين في عيدهم: عمود مصر الفقري

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، تحية شكر تقدير وعرفان لفلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح الـ69، مضيفا في بيان له، أن الفلاح يظل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء، وصمام أمن وأمان الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية، وعنوان الرجولة والأصالة والكرم، ورمز الوفاء والعزيمة والأمل.

«ممثل الأغلبية»: الفلاح عمود مصر الفقري وصمام أمنها الغذائي

وأشار «رشاد»، إلى أن الفلاح يظل عمود مصر الفقري وبركتها ومنبع خيراتها، والحارس الأمين الذي لم يتخلى عن بلاده في أحنك الظروف التي مرت بها، وكان دومًا عضدًا وسندًا نحو الاستقرار والنهوض والتقدم.

وأكد ممثل الأغلبية، إلى أن الدولة وقائدها الوطني الرئيس السيسي لا يألون جهدًا من أجل دعم الفلاح، والانتصار له وتوفير حياة كريمة تليق به وبذويه، وخاصةً صغار الفلاحين والمتعثرين.

رشاد: الرئيس السيسي دائم الانتصار للفلاح

وتابع: «ولعل مشروع حياة كريمة لتطوير الريف، ذلك المشروع الوطني العملاق الذي أعاد للريف روحه، شاهد على حجم اهتمام الرئيس بالفلاحين والنهوض بهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الرعاية والتأمين الصحي اللازم لهم ولأبنائهم».

وأوضح ممثل الأغلبية، أن حزب مستقبل وطن بهيئته البرلمانية سيظل داعمًا لتحركات الدولة في دعم الفلاح المصري، وسيتخذ كل السبل التشريعية اللازمة لحمايته من جشع التجار، وإحداث نهضة زراعية حقيقية تتماشى مع خطط وتوجهات الدولة.

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر، تقريراً تضمن «إنفوجرافات» سلط الضوء على جهود الدولة في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري، حيث جرى إبراز دور الفلاح في الاقتصاد المصري، موضحا أن عدد المشتغلين بنشاط الزراعة، يبلغ نحو 5.2 مليون مشتغل.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئة الفلاحين في مصر بعيد الفلاح في «تدوينة» على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.