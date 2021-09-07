الخميس عيد الفلاح الـ 69.. اليوم الذي امتلك فيه المزارعون أرضهم

يحتفل فلاحو مصر يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من سبتمبر بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو، كما يتواكب عيد الفلاح أيضاً مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: «لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ولم نخلق تراثا أو عقاراً ولن نستعبد بعد اليوم» نستعرض في النقاط التالية تاريخ الاحتفال بعيد الفلاح.

- في يوم التاسع من سبتمبر من كل عام وقبل 69 عاماً من اليوم صدر أول قانون للإصلاح الزراعى فى مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنت عنها ثورة 1952.

- أعاد قانون الإصلاح الزراعي الأرض الزراعية التي كان يعمل بها الفلاحون أُجراء ليتملكوها بعد نزع مليكتها من الإقطاعيين.

أشهر مقولات الزعيم جمال عبد الناصر عن قانون الإصلاح الزراعي

- أشهر مقولات جمال عبد الناصر في عيد الفلاح «الأرض لنا لمن يعملون فيها قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين ... وقضينا على الاستغلال».

- نص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد والأسرة وفق التعديلات المتتالية متدرجة من 200 إلى خمسين فدانا للملاك القدامى.

إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى تسليم الأرض

- نص القانون كذلك على نزع الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.

- بعد ذلك أنشئت جمعيات للإصلاح الزراعى لتتولى تسلم الأرض من الملاك بعد ترك نسبتهم القانونية وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين.

- غيَّر قانون الإصلاح الزراعي وجه الأرض في مصر وبدل أحوال الفلاحين من أجراء إلى ملاك للأراضي الزراعية.

أول فلاح يتسلم عقد أرضه من الزعيم جمال عبد الناصر

- كان محمد البهوتي، من قرية بهوت بالدقهلية أول فلاح يتسلم من الزعيم جمال عبدالناصر عقد ملكية خمسة أفدنة من أرض الإصلاح الزراعي، تلاه بدر الشربينى، من قرية بهوت أيضًا، ثانى فلاح يتسلم عقد ملكية أرضه.

- اختار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قرية الزعفرانة، بمحافظة الدقهلية لتوزع عليها الأراضي وفق قانون الإصلاح الزراعي لأنها شهدت عام 1951، ثورة الفلاحين الأجراء على مالكي الأرض بسبب ما كانوا يلاقونه من ذل ومهانة.

- بلغ ما تم توزيعه على الفلاحين من أرض تبع الإصلاح الزراعي 700 ألف فدان في الوادي والدلتا من بين 5 ملايين فدان كانت تزرعها مصر في ذلك الوقت.