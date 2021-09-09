لو خدمة الإنترنت الأرضي سيئة.. تعرف على خطوات التنقل «من شركة لشركة»

بعد دراسة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشكاوى والخاصة بخدمات الإنترنت الأرضي، تبين أن هناك ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والإلغاء بالخدمة والتى وصلت لنسبة 56% من إجمالي شكاوى الخدمة، ما استدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.

ووفقا لما أعلنه الجهاز، فإن هناك بعض الشروط التى يجب توافرها لتتم عملية التنقل، حيث ترصدها «الوطن» فى سطور بنحو.

شروط التنقل بين الشركات

- سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها.

- ضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط).

- سداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة «في حالة تواجدها».

- وفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الإلغاء لأي سبب آخر.

- يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

الهدف من المنظومة الجديدة الحرية الكاملة للمستخدمين

- إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم.

- القضاء على ظاهرة حجز خطوط الإنترنت الأرضي دون علم المستخدم.

- القضاء على ظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.

- منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت، وخفض المدة الزمنية للحصول عليها.

- الزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم.

- الزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.

- عدم تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل.

تخصيص الخط الساخن 155 لتلقي شكاوى خدمات الاتصالات

ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشكل دائم ومستمر على دراسة متطلبات المستخدمين بالسوق ودراسة شكواهم والعمل على حلها بشكل يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث خصص الجهاز الخط الساخن 155 «مركز تلقي شكاوى خدمات الاتصالات»، والذي يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها.