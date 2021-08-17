تنظيم الاتصالات: تنفيذ 81 مليون معاملة عبر ​16.3 مليون محفظة محمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات للنصف الأول لعام 2021، (الفترة من يناير إلى يونيو 2021)، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، أورانج 20%، اتصالات 11%، وي 4%.

ارتفاع مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية

وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لوحظ مايلي:

• زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 16%، حيث بلغت 16.3 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بــ 14.1 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

• زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بـ 29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

• زيادة عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 300%، حيث بلغت 35.2 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بـــ 8.8 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيهات.

• زيادة عدد عمليات الإيداع بنسبة 109%، حيث بلغت 13.8 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بــ 6.6 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1580 جنيها.

• زيادة عدد عمليات السحب بنسبة 132%، حيث بلغت 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بــ 4.4 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1965 جنيها.

• زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / إنترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%، حيث بلغت 16.4 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بــ 8.5 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 43 جنيها.

• زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%، حيث بلغت 5.5 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021، مقارنة بــ 1.3 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 175 جنيها.

أكثر 3 خدمات استخداماً من قبل المشتركين وفقاً لعدد المعاملات كالآتي:

• التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 43% من إجمالي عدد العمليات.

• الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 30% من إجمالي عدد العمليات.

• شحن رصيد (المحمول/الإنترنت): أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الإنترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 20% من إجمالي عدد العمليات.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 47% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين مختلف الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عاما.

الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري:

1. إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول: حيث اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة صرف المعاشات للمستحقين على محافظ الهاتف المحمول بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وتقدر الشريحة المستهدفة للمستفيدين بالمرحلة الأولى 2,2 مليون مستحق.

2. إطلاق خدمة التحويل من الحسابات البنكية إلى حسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب الى الفرع: اعتمد الجهاز خدمة التحويل من الحسابات البنكية لحسابات المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب الى الفرع.

3. إطلاق خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول: اعتمد الجهاز خدمة سداد قيمة المشتريات من المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، سواء في منافذ بيع التجار (كالمحلات والسوبر ماركت وغيرها) مباشرة، أو عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وتعمل الخدمة طوال 24 ساعة وبدون أي تكاليف اضافية.