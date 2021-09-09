تقديم الصف الأول الثانوي 2021.. الشروط والأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح التقديم لـ الصف الأول الثانوي 2021 مرة أخرى حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن التقديم يتم إلكترونيا وليس ورقيا، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة متابعة تقديم الصف الأول الثانوي 2021 بالنسبة للطلاب وضرورة استفياء جميع الشروط اللازمة للالتحاق بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2021

- الدخول على رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة كلمة المرور.

- في حالة عدم القدرة للوصول إلى البريد الإلكتروني يمكن للطالب الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

-الضغط على زر «الدخول للتسجيل».

-تسجيل 3 رغبات للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي 2021

- شهادة ميلاد حديثة مميكنة للطالب.

- شهادة الإعدادية من المدرسة.

- عدد 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- صورة من بطاقة الأب والأم.

- ملف التقديم للثانوية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة أعمال تقديم الطلاب للصف الأول الثانوي، مؤكدة على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، لافتة إلى أن العام الدراسي الجديد 2021/2022 يبدأ اعتبارا من يوم 9 أكتوبر الجاري.

وبدأت الإدارات التعليمية تشكيل لجان متخصصة لفحص طلبات التقديم للصف الأول الثانوي، وحرصت المديريات على التنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم، والتي شددت على ضرورة عدم قبول أي أوراق غير مكتملة للتقديم.

وفي سياق متصل، أكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الحد الأدنى للتقديم للصف الأول الثانوي هو 218 درجة، مؤكداً أنه تم إعلان الحد الأدنى بعد التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية ومعرفة القدرة الاستيعابية لمدراس المرحلة الثانوية.